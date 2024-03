19h30 Médias : Emmanuel Macron prêt à soutenir l’Ukraine quoi qu’il en coûte

Deux mois après sa grande conférence de presse, Emmanuel Macron s’offre de nouveau une prise de parole dans les journaux de 20h de TF1 et de France 2, pour tenter de convaincre qu’il faut aider l’Ukraine et n’exclure aucune hypothèse. Ainsi, le président de la République veut expliquer directement aux Français la situation du front ukrainien, la menace russe et l’impact de la guerre sur leur quotidien. Un procureur de la République saisi, un Premier ministre sur place, un président qui dénonce de propos inqualifiables et parle de séparatisme. La prestigieuse école Sciences Po s’enflamme sur le conflit israélo-palestinien et vire à une affaire d’Etat. Gabriel Attal a annoncé devant le conseil d’administration de Sciences Po que son gouvernement allait saisir la justice après que l’accès à un amphithéâtre ait été interdit à une étudiante de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) lors d’une mobilisation pro-palestinienne. François Vérove, violeur et tueur en série qui a échappé à la police pendant 35 ans, a été candidat à l’émission de France 2 « Tout le monde veut prendre sa place », en 2019. C’est le magazine Marianne qui a retrouvé cette émission à la suite des révélations de Patricia Tourancheau dans son livre « Le Grêlé : le tueur était un flic ». Comment un homme au passé si lourd peut-il se pointer à la télévision, pour participer à un jeu ?

