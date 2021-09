19h30 Médias : Emmanuel Macron promet un budget XXL en 2022, mais qui va payer ?

Mardi soir, peu après 22heures, LCI et Franceinfo annoncent en direct la mort de Paul Quilès, ancien ministre de François Mitterrand. Problème : Paul Quilès est certes malade, mais bien vivant. Comment expliquer une telle bourde ? Le gros sujet politico-économique du jour, c’est l’annonce du budget 2022. Un budget XXL qui ressemble à Noël avant l’heure. L’État prévoit donc 1,5 milliard d’euros pour Marseille, 600 millions pour les agriculteurs, 500 millions pour les policiers, 300 millions pour les harkis, 580 millions pour le chèque énergie, 50 millions pour la pêche et encore 21 millions pour la gratuité de la pilule pour les moins de 25 ans. Au total, l’État prévoir 11 milliards d’euros de dépenses supplémentaires comparé à 2021. De quoi faire hurler l’opposition. Avec la percée de Sandrine Rousseau à la primaire écolo, le « wokisme » est sur toutes les lèvres. Depuis, toute la classe politique est sommée de s’exprimer sur le concept du mouvement « woke » ou « intersectionnel ». Il y a ceux qui évitent soigneusement le sujet et il y a ceux qui le rejettent en bloc. Marine Le Pen, très discrète depuis la rentrée, a décidé de passer à la vitesse supérieure… en tapant sur Éric Zemmour. Les cadres de son parti, pourtant, continuent quant à eux de le ménager. Sur LCI, Arnaud Montebourg assurait à la journaliste Elizabeth Martichoux qu’il faisait campagne dans les TER. La preuve est arrivée ce mercredi, sur France 5 et sur le compte Twitter du candidat. Nicolas Sarkozy est en tournée de promo pour son dernier livre, « Promenades ». Les médias étaient présents, mais pas vraiment pour son livre. Interrogé sur l’affaire des sous-marins, l’ancien président a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Joe Biden n’aime pas les conférences de presse, ce n’est pas nouveau. On l’a bien vu après sa rencontre avec le Premier ministre britannique Boris Johnson à la Maison-Blanche.