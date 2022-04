19h30 Médias – Emmanuel Macron réélu : une victoire de courte durée

La victoire aura été de courte durée pour Emmanuel Macron. Réélu dimanche soir avec plus de 58% des voix, le président sortant fait dès ce lundi face à la pression de la presse et des citoyens. Sur les Unes ce matin, on rappelle à Emmanuel Macron que « tout reste à faire », qu’il y a « tant à faire » et « Une France à rassembler » au lendemain du score historique de l’extrême droite. 24 millions de Français étaient devant leur télé dimanche soir pour attendre les résultats du second tour de l’élection présidentielle. Les soutiens d’Emmanuel Macron étaient quant à eux réunis au Champ-de-Mars pour une soirée de victoire qui n’avait pas vraiment l’air d’en être une. Chez les soutiens de Marine Le Pen, l’ambiance était sans surprise nettement plus morose. Que serait une soirée électorale sans Rachida Dati et ses punchlines ? Invitée sur TF1 puis sur BFMTV dimanche soir, la maire du VIIème arrondissement a, comme à son habitude, enchaîné les piques et les uppercuts verbaux. Il est 20h22 dimanche soir lorsque Jean-Luc Mélenchon lance LA polémique de la soirée électorale. Pour le leader de la France insoumise, Emmanuel Macron serait le président « le plus mal élu » de la Vème République. Chez LREM, sans surprise, on a une tout autre explication. Qui dit vrai ? On fait le point. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et désormais Éric Zemmour : tous veulent prendre l’avantage lors des prochaines élections législatives du mois de juin. Le président de « Reconquête » espère bien obtenir une grosse part du gâteau législatif grâce à une « union des droites » qui pour l’heure ne fédère personne. En 2017, Emmanuel Macron avait marché sur la place du Louvre au son de « L’hymne à la joie ». Cinq ans plus tard, rebelotte, mais au Champs-de-Mars et sur un remix des Kids United et entouré d’une brochette d’enfants. Une mise en scène qui a provoqué un malaise certain sur les chaînes d’infos.