19h30 Médias : Emmanuel Macron tacle le protectionnisme américain avant même de rencontrer Joe Biden

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont été reçus très solennellement à la Maison Blanche, ce jeudi 1er décembre. Au programme : hymnes nationaux, revue des troupes, 31 coups de canons et discours d’ouverture. La veille au soir, les couples Biden et Macron ont dîné dans un très chic restaurant italien de Washington. Les caméras n’étaient pas autorisées mais Joe Biden a partagé une photo de ce dîner sur son compte Instagram. De plus, la réception d’Etat de ce 1er décembre à la Maison Blanche s’annonce grandiose : 350 convives sont attendus dans une décoration aux couleurs du drapeau français. Mais tout ce protocole cache en réalité des tensions entre les deux pays, notamment sur le plan économique. Le président français n’a pas caché son opposition aux choix protectionnistes américains. Grosse panique après l’audition de la Directrice générale d’Orange devant le Sénat. Christel Heydemann a évoqué de possibles difficultés à maintenir un service continu pour l’ensemble des Français cet hiver. Mais ces hypothétiques coupures de courant pourraient en réalité ne durer que seulement deux heures.