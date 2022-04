19h30 Médias : Emmanuel Macron, toute moquette dehors : des poils et de la com’

Le poil est-il politique ? S’il ne l’était pas, il l’est devenu ce week-end depuis la publication d’un cliché d’Emmanuel Macron, chemise ouverte et toute moquette dehors, sur le compte Instagram de sa photographe officielle, Soazig de La Moissonière. Cette photo, personne ne l’a vraiment comprise. Pourquoi la publier maintenant, en plein entre-deux tours d’une présidentielle, alors qu’Emmanuel Macron est largement critiqué pour son arrogance ? Pour le dernier week-end de la campagne présidentielle, on aura eu droit à deux revirements de taille. D’abord, celui d’Emmanuel Macron sur l’écologie et, surtout, celui de Marine Le Pen sur le voile et les éoliennes. Un virage à 180 degrés pas forcément très bien contrôlé par la candidate du Rassemblement national. Le président sortant s’est découvert une fervente passion pour l’écologie. Après cinq ans de présidence et à une semaine du second tour, Emmanuel Macron a décidé de parler d’écologie partout, tout le temps. Rien qu’en meeting à Marseille ce week-end, il aura prononcé 43 fois le mot « écologie ». Et dégainé une mesure phare : une journée mondiale de la nature. Sauf que… elle existe déjà. Depuis 16 ans. A trois heures de Paris, alors que les médias se focalisent sur la campagne présidentielle, la guerre en Ukraine se poursuit. Les bombardements continuent à travers le pays, notamment à Lviv, à l’ouest du pays, ou à Kharkiv, dans le nord-est. Mais c’est dans la région du Donbass que les frappes sont les plus violentes. Dans l’est du pays, l’offensive russe s’approche et s’intensifie. Débat de l’entre-deux tours, J-2. Dans les rédactions, l’excitation est à son comble. Côté candidats, on se prépare. Marine Le Pen est coachée par un partenaire d’entraînement, un énarque qui a le même profil qu’Emmanuel Macron.