19h30 Médias - "Emmerder les non-vaccinés" : la stratégie d’Emmanuel Macron est-elle payante ?

Pour son premier Médiamètre de l’année, Julien Bellver s’intéresse à la stratégie d’Emmanuel Macron qui a choisi de démarrer 2022 en assumant vouloir « emmerder les non-vaccinés ». Ces propos, tenus dans Le Parisien, ont été repris et commenté partout : sur les chaînes d’infos, dans la presse, à l’Assemblée et par l’ensemble de la classe politique. Cette petite phrase, loin d’être un dérapage, Emmanuel Macron l’a réfléchie, pensée, relue et validée. Pour quelle raison ? Sa stratégie, risquée, sera-t-elle payante ? Pour essayer de répondre à cette question, Julien Bellver fait appel aux journalistes Alison Tassin de TF1, Ludovic Vigogne de l’Opinion et Pauline Theveniaud du Parisien. Avec ses propos, Emmanuel Macron a énormément fait parler de lui chez nous, en France, mais pas que. L’extrait de son interview au Parisien dans lequel il assume avoir « très envie d’emmerder les non-vaccinés » a fait le tour du monde. Problème : comment traduire fidèlement le mot « emmerder » ? Ça n’a l’air de rien comme ça, mais ça a donné du fil à retordre aux journalistes de la planète. La Chine est touchée de plein fouet par une nouvelle vague de Covid. Le nombre de nouvelles contaminations est au plus haut pour la première fois depuis l’explosion des cas à Wuhan, en 2020. Problème : le pays doit accueillir dans un mois tout juste les Jeux Olympiques d’hiver. Pour tenter de juguler la crise, le gouvernement chinois fait vivre un enfer aux habitants de Shihan. Aux États-Unis, la pandémie a bouleversé le monde du travail. Les employés, lassés de leurs petits boulots mal payés, démissionnent en masse à travers tout le pays. Le phénomène prend tellement d’ampleur que les vidéos de démission sont devenues un genre à part entière sur le réseau social Tik Tok.