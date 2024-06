19h30 Médias : émotion, hommages, symboles et têtes couronnées pour les 80 ans du D-Day

80 ans plus tard jour pour jour et presque heure pour heure, les antennes étaient sur le pont pour commémorer le 80ème anniversaire du débarquement. Qui dit événement exceptionnel dit dispositif exceptionnel et enchaînements de temps forts tout au long de la journée. Une journée dense, riche en émotions, pour les vétérans, les spectateurs et les chefs d’Etat, parmi lesquels Joe Biden, Justin Trudeau, Volodymyr Zelensky, mais aussi des têtes couronnées avec le roi Charles III ou le prince Albert de Monaco. Parmi les chefs d’Etat invités aux commémorations des 80 ans du D-Day, Volodymyr Zelensky est sans nul doute celui dont la présence était la plus symbolique, alors que l’Ukraine lutte depuis plus de deux ans contre les assauts de l’armée russe. Pourquoi Gabriel Attal a-t-il fait irruption pendant l’interview de Valérie Hayer, candidate de la majorité pour les européennes ? La séquence a beaucoup fait réagir, les uns accusant le Premier ministre de « mansplaining », les autres, côté majorité surtout, ne voyant pas le problème. Jordan Bardella caracole en tête des sondages pour les élections européennes et il se verrait déjà à la tête de l’Etat ou, au pire, à Matignon.

