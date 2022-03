19h30 Médias – En pleine guerre en Ukraine, Vladimir Poutine célèbre le huitième anniversaire de l’annexion de la Crimée

La guerre en Ukraine est aussi une guerre d’images. Ce vendredi 18 mars, aux images des bombardements sur des villes ukrainiennes se sont ajoutées celles d’un grand rassemblement, organisé par le Kremlin. Dans le plus grand stade de Russie, à Moscou, Vladimir Poutine a organisé un rassemblement pro-guerre pour marquer le huitième anniversaire de l’annexion de la Crimée. Devant des milliers de personnes, le président russe a déroulé un discours pour justifier les opérations militaires en cours en Ukraine, alors que les bombardements continuent à pleuvoir sur le pays. Le front anti-Poutine s’intensifie aux Etats-Unis. Après Joe Biden, c’est au tour d’Arnold Schwarzenegger de prendre fortement position. L’acteur et homme politique a publié, sur les réseaux sociaux, une longue vidéo où il y dénonce la propagande du Kremlin et y affirme son respect au peuple russe.Le président ukrainien enchaîne les visioconférences pour faire réagir l’Occident. Hier, Volodymyr Zelensky s’est adressé aux députés allemands du Bundestag. Un discours auquel la présidente de séance a rapidement mis fin, en reprenant la parole après quelques politesses d’usage. Le président ukrainien s’exprimera de nouveau en visio le mercredi 23 mars, cette fois, devant les députés français. Emmanuel Macron a enfin présenté son programme de campagne, hier soir. Un discours long, très long, voire interminable pour les chaînes d’information qui ne sont même pas allées jusqu’au bout. Interrogé sur Valérie Pécresse, le président-candidat n’a pas exclu de la nommer ministre en cas de victoire. L’idée n’a pas plu à la candidate LR, obligée de se positionner en défense. Éric Zemmour va-t-il tenir jusqu’au premier tour de la présidentielle ? Depuis plusieurs semaines, le candidat de la Reconquête semble fatigué. Un coup de mou qui s’est ressenti lors de ses dernières apparitions. Son équipe de campagne tenterait même d’alléger son agenda. Alors, faut-il déjà enterrer le candidat Zemmour ? Pour y répondre, Julien Bellver fait appel cette semaine dans le Médiamètre à trois experts : Marylou Magal de l’Express, Hadrien Bect de Franceinfo et Tâm Tran Huy de Public Sénat.