19h30 Médias : Enjoy Phoenix à la rescousse du gouvernement

En savoir plus sur Yann Barthes

La minute de silence en hommage à Samuel Paty a donné lieu à de très nombreux débats, mais ce matin à 11h, la France s’est tue partout, y compris sur les chaînes d’info. Ce week-end a débuté le confinement saison 2. Et comme lors des premiers jours du premier confinement, beaucoup se sont demandé si on était VRAIMENT confinés. Dans la rue, sur les plages, dans les magasins, il y avait beaucoup beaucoup de monde dehors ce week-end. D’après les les données de mobilités des utilisateurs Apple, il y a eu trois fois plus de déplacement ce week-end que lors de la première semaine du confinement de mars. Ce week-end, on n’a parlé que de ça : la guerre des petits commerces contre la grande distribution. A l’origine de cette grogne, la colère des libraires, obligés de fermer boutique alors que les grandes enseignes comme la Fnac pouvaient continuer à vendre leurs livres. Pour éteindre l’incendie, le gouvernement a décidé la fermeture de tous les rayons « non-essentiels » des grandes surfaces. Sans succès. Ce week-end toujours, le gouvernement avait lancé une grande opération à destination des jeunes. Et pour y parvenir, Jean Castex y est allé de sa petite vidéo au langage « djeuns ». Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s’est lui entouré de la Youtubeuse Enjoy Phoenix. Darius Rochebin accusé d’avoir tenu des propos déplacés envers certains collaborateurs et d’avoir abusé de son pouvoir avec de jeunes hommes par une grande enquête du site suisse « Le Temps ». Enfin, aux Etats-Unis, l’heure du vot est arrivée. Pour sa dernière journée de campagne, Donald Trump a effectué un marathon de 3500km parcourus en 24h, pour donner 5 meetings différents. Malgré les chiffres alarmants du nombre de contamination aux Etats-Unis, Donald Trump a répété qu’il en avait « assez » d’entendre parler du Covid et a appelé à virer le Docteur Antony Fauci.