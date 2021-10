19h30 Médias – Éric Zemmour : à quoi jouent les chaînes d’infos ?

Le dernier sondage Harris Interactive donnant Éric Zemmour au second tour n’en finit pas d’alimenter les tranches d’infos et les interviews ce jeudi. Quitte à oublier toute précaution. Sur BFMTV, les bandeaux se sont succédés tout au long de la journée avec un seul et même sujet : Éric Zemmour. La chaîne est tellement en boucle sur la percée du polémiste qu’elle préfère mettre en avant les sondages de la concurrence plutôt que les siens, bien moins spectaculaires. De quoi se poser la question : à quoi jouent les chaînes d’infos avec Éric Zemmour ? Premiers éléments de réponse ce jeudi avec une enquête signée Médiapart sur ces « médias qui doutent » face au phénomène Zemmour. Au Brésil aussi, on prépare la prochaine élection. Dans un an tout pile, les Brésiliens seront de nouveau appelés au vote et pour l’heure les résultats des premiers sondages sont étonnants. Dégoûtés par l’actuel président Jair Bolsonaro, les Brésiliens se disent prêts à rappeler au pouvoir Lula, leur ancien président de gauche récemment sorti de prison après avoir été condamné pour corruption. Après un été en enfer, entre son penalty raté à l’Euro et son transfert avorté au Real, Kylian Mbappé avait des choses à se faire pardonner. Le champion du monde a donc décidé de reprendre la main sur sa communication avec deux grosses interviews : la première dans l’Équipe, la seconde sur RMC. Visiblement, ce n’était pas encore suffisant puisque Kylian Mbappé a ensuite décidé d’envoyer sa mère au front, une première pour celle qui gère les affaires en coulisses, mais qu’on ne voit jamais parler à la presse. Le sale quart d’heure de Nicolas Dupont-Aignan face à Elizabeth Martichoux sur LCI, le dialogue de sourds entre Jean-Luc Mélenchon et Caroline Roux sur France 2 et le coup de pression de Marine Le Pen à Éric Zemmour.