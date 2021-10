19h30 Médias – Éric Zemmour au second tour : la marge d’erreur qui change tout

Ce matin, le dernier sondage en date signé Harris Interactive pour Challenges annonce Éric Zemmour à 17% des intentions de votes au premier tour. Le polémiste, pas officiellement candidat à la présidentielle, relègue Marine Le Pen à 15% et Xavier Bertrand à 13%. Un bond de +4 points en l’espace d’une semaine largement commenté dans les médias et la presse ce mercredi. Avec un petit oubli : la marge d’erreur. C’est pourtant la consigne donnée par tous les sondeurs à chaque nouveau sondage : prendre en compte la marge d’erreur des réponses, qui peut grandement faire varier les résultats. Pour ce même sondage par exemple, avec la marge d’erreur, Éric Zemmour se situe cette fois entre 14,5% et 19,5%, soit exactement dans la même marge que Marine Le Pen ou Xavier Bertrand. Mais ça, tout le monde semble l’avoir oublié. Ce mercredi encore, le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Église fait la Une de la presse. Les résultats accablants de la CIASE ont provoqué une onde de choc en France, mais aussi chez nos voisins catholiques italiens. Face à cette crise sans précédent, l’Église organise sa communication. Ce matin, le Pape François a exprimé sa « honte » aux victimes. Les représentants de l’Église catholique sont sur tous les plateaux et tous ont choisi de faire profil bas. Tous, sauf Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort. Depuis plusieurs semaines, entre le Covid et le Brexit, le Royaume-Uni fait face à une pénurie d’essence, de main d’œuvre et de nombreux biens de consommation. Tout n’est peut-être pas perdu, un homme pourrait tout arranger : James Bond. Selon le Guardian, la sortie du dernier film de l’agent 007 pourrait sauver la mise. « La mission de James Bond reste la même : laisser croire à la Grande-Bretagne qu’elle est toujours une superpuissance », écrit le quotidien anglais. Dans le Com’ 2022 du jour : la leçon de Nicolas Sarkozy aux candidats de la droite, le retour médiatique d’Anne Hidalgo et la stratégie de Christian Estrosi.