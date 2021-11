19h30 Médias : Éric Zemmour et Marine Le Pen en passe d’accéder au second tour

Un nouveau sondage publié par LCI et le Figaro confirme la poussée de l’extrême droite chez les électeurs et surtout la percée solide d’Éric Zemmour. Alors que Les Républicains se cherchent un candidat, alors qu’Emmanuel Macron tarde à se déclarer, Éric Zemmour et Marine Le Pen squattent le terrain médiatique. Pour se faire entendre dans cette pré-campagne présidentielle, Arnaud Montebourg a décidé de radicaliser son discours. Invité du Grand Jury ce dimanche, l’ancien ministre de François Hollande bloqué à 2,5% dans les sondages a décidé de faire une proposition « choc ». Proposition pour laquelle personne, à part l’extrême droite, n’a tenu à féliciter Arnaud Montebourg. Emmanuel Macron s’adressera aux Français ce mardi 9 novembre à 20h. Le président devrait surtout parler de Covid. Face à l’épidémie qui repart en Europe, l’inquiétude commence à gagner du terrain. Pourtant, si on regarde les chiffres chez nos voisins, il n’est pas toujours possible de les comparer à la situation en France. Ce lundi soir, Les Républicains s’affrontent pour leur premier débat en direct à la télévision. Sur LCI, on attend donc de la confrontation, des désaccords, du clash et du débat d’idées, à moins que… Ce lundi midi, Jean-Luc Mélenchon a présenté son programme dans un petit livret, disponible à la vente moyennant 3€. Le patron des Insoumis en a profité pour faire un point sur sa com’ digitale et on l’a senti un poil vexé.