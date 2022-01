19h30 Médias : Éric Zemmour peut-il empêcher Marine Le Pen d’atteindre le second tour ?

Pour sa troisième et probable dernière campagne présidentielle, Marine Le Pen se retrouve pour la première fois face à un adversaire dans son propre camp, à l’extrême droite. Avec l’arrivée d’Eric Zemmour dans le paysage politique français et malgré des sondages en recul ces dernières semaines, le polémiste peut-il empêcher Marine Le Pen d’accéder au second tour ? La candidate du Rassemblement national est-elle devenue plus fréquentable qu’en 2017 ? Pour répondre à ces questions, Julien Bellver s’entoure des journaliste Laetitia Krupa de France Info, Charles Sapin du Figaro et Camille Vigogne de l’Express. La Chine s’apprête à accueillir les prochains Jeux Olympiques d’hiver dans un contexte sanitaire particulièrement tendu. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement chinois a placé en isolement forcé des villes entières et a renforcé ses contrôles aux frontières. Malgré les mesures prises, Omicron a finalement atteint Pékin. Les autorités chinoises pensent avoir trouvé leur coupable : un colis venu du Canada. Depuis, la télé chinoise diffuse des tutos pour ouvrir les colis en provenance de l’étranger. Nouvel épisode du scandale des fêtes clandestines de Boris Johnson cette semaine. Dans une interview accordée à SkyNews cette semaine, le Premier ministre britannique a déclenché une véritable tempête parlementaire en tentant de justifier sa présence à la fameuse garden party qui ulcère le pays. En France, on a Emmanuel Macron et son envie « d’emmerder les non-vaccinés ». Au Mexique, ils ont Leonardo Schwebel, un journaliste qui a littéralement pété les plombs contre ceux qui refusent le vaccin.