19h30 Médias : Éric Zemmour s’en prend à Gilles Bouleau après son interview au JT

Après la publication de sa vidéo d’annonce de candidature – pour laquelle Éric Zemmour pourrait avoir à payer de grosses pénalités pour vols d’images – le deuxième round de son entrée en campagne avait lieu sur TF1 mardi soir. Le polémiste et désormais candidat à l’élection présidentielle était l’invité du 20h face à un Gilles Bouleau très en forme. À l’antenne, Éric Zemmour est resté poli et souriant, mais une fois dans les coulisses, le polémiste a laissé éclater sa colère. Les politiques et les candidats ont-ils un problème avec les questions posées par les journalistes ? On en voit beaucoup ces dernières semaines reprocher aux journalistes de ne pas poser les « bonnes » questions ou d’en poser des trop « débiles ». Parfois, le plus simple et le plus efficace pour ne pas répondre, c’est tout simplement d’esquiver. Devant l’Assemblée nationale mardi soir, Olivier Véran a communiqué les derniers chiffres de l’épidémie. Pour la première fois depuis le printemps dernier, la France dépasse les 45 000 nouveaux cas par jour. Si l’épidémie continue à ce rythme, le pays va battre son record de cas dans une dizaine de jours. Depuis 8h ce matin, les militants Les Républicains peuvent voter pour désigner leur futur candidat à l’élection présidentielle. Sur France 2, les cinq concurrents étaient réunis sur France 2 pour un ultime débat. Contrairement aux trois débats précédents, l’immigration a été reléguée au dernier plan, derrière la santé et l’économie. Pas de panique : ils ont quand même pu parler immigration et sécurité pendant cinquante bonnes minutes.