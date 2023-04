19h30 Médias - Essoufflement ou rebond pour la 11ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites ?

La 11ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites s’est déroulée au lendemain de la rencontre entre l’intersyndicale et Elisabeth Borne à Matignon au cours de laquelle la Première ministre a refusé le retrait de la réforme. Essoufflement ou rebond ? La mobilisation était légèrement en baisse ce jeudi avec 400 000 manifestants à Paris selon la CGT contre 450 000 le 28 mars. Au niveau national, les chiffres sont également en baisse. Dans les cortèges, les manifestants restent motivés, tout comme les chaînes d’information qui suivent l’événement. Alors qu’Emmanuel Macron comptait éviter le sujet de Taïwan jugé trop tendu lors de sa visite officielle en Chine, des navires et un hélicoptère chinois ont été repérés dans les environs de Taïwan. Cela fait suite à une rencontre entre la présidente de Taïwan Tsai Ing-wen et le président américain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy. Ce soutien américain est vécu par la Chine comme une provocation alors qu’elle considère l’île de Taiwan comme l’une de ses provinces. Pour Emmanuel Macron, il faut à tout prix éviter l’incident diplomatique. Vladimir Poutine recevait 17 ambassadeurs de pays étrangers au Kremlin. Le discours du président russe a été accueilli par un silence de mort dans l’assemblée.