19h30 Médias : et si on laissait filer Omicron ?

Vaut-il mieux laisser Omicron filer plutôt que d’essayer de le juguler ? Le nouveau variant est devenu incontrôlable, indomptable : Olivier Véran l’a reconnu lui-même à demi-mot ce matin sur le plateau de France Info. L’Organisation mondiale de la Santé, de son côté, ne croit même plus possible d’arrêter la vague Omicron. En Israël, le pays a décidé de changer de stratégie : plutôt que de se concentrer sur les contaminations, le gouvernement se concentre sur les cas graves. Pour ça, il a une nouvelle arme en main : le médicament anti-Covid de Pfizer, le Pax-lovid. Emmanuel Macron n’est visiblement pas le seul à vouloir « emmerder les non-vaccinés ». Claude Mahuret, sénateur de l’Allié et ex-LR, se bat depuis des mois contre les anti-vax. Il a donc profité de l’examen du projet de loi sur le pass vaccinal pour pousser un retentissant coup de gueule au Sénat. Les antivax ont trouvé leur mascotte : Novak Djokovic. Le tennisman, en guerre contre les autorités australiennes, est devenu le symbole des antivax. Nouveau rebondissement cette semaine : sur son formulaire d’entrée dans le pays, Novak Djokovic a affirmé n’avoir pas voyagé dans les deux semaines précédant son arrivée en Australie. Problème : des images prouvent le contraire. Sur les médias australiens, on se lâche contre le tennisman. Le 20 mai 2020, en plein confinement, les habitants du Royaume-Uni étaient assignés à résidence avec interdiction de se réunir. Au même moment, une quarantaine de politiques se sont organisé une petite garden party. Parmi eux, le Premier ministre Boris Johnson et sa future épouse. À droite, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour se battent pour être celle ou celui qui affrontera Emmanuel Macron au second tour. Au gouvernement, les tensions sont palpables entre le ministre de l’Éducation et celui de la Santé. Selon Le Parisien, Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran auraient eu un échange particulièrement houleux juste avant le Conseil des ministres ce mercredi matin.