19h30 Médias - Etats-Unis : Donald Trump appelle à abandonner la Constitution

Donald Trump a appelé sur son réseau social Truth Social à abandonner la Constitution américaine et à revenir sur le résultat de l’élection présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden. Il a affirmé avoir été défavorisé par certaines pratiques de Twitter. Lors de cette annonce datant du 3 décembre, il a réitéré ses allégations infondées de fraude massive lors du scrutin de la présidentielle de 2020. L’ancien président avait pourtant récemment annoncé qu'il comptait se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Ses propos ont été condamnés par la Maison Blanche, les élus de toutes les classes politiques et même par Fox News. Néanmoins, certains Républicains n’ont pas souhaité critiquer la déclaration de l’ancien président. Une journaliste de MSNBC News a d’ailleurs recadré un élu qui affirmait que les électeurs devaient se faire leur propre avis sur la question. L’ancien président avait par ailleurs fait polémique, quelques jours plus tôt pour avoir convié lors d’un dîner le rappeur polémique Kanye West et le suprémaciste Nick Fuentes. Kanye West fait une fois de plus scandale lors d'une nouvelle séquence hallucinante. Le rappeur était l’invité de l’émission “Infowars” jeudi 1er décembre. Kanye West y a tenu des propos antisémites et n’a pas hésité à faire l’éloge du dictateur nazi : “Je vois de bonnes choses chez Hitler”. Cette séquence a énormément choqué, en particulier un survivant de l’Holocauste qui a réagi avec émotion sur le plateau de Sky News. Joe Biden a dû rappeler sur Twitter que l’Holocauste avait bien eu lieu et qu’Adolf Hitler était une figure “démoniaque”. Mais, Kanye West ne s’est pas arrêté là puisqu'il a publié une croix gammée sur Twitter. Son compte a depuis été suspendu. Les provocations du rappeur lui ont fait perdre tous ses sponsors : Adidas, Gap et Balenciaga ont annoncé avoir mis un terme à leurs collaborations. Aux Etats-Unis, le secteur de l’information se prépare à vivre plusieurs mois très rudes. La chaîne CNN a annoncé un plan de 400 licenciements lancé au début du mois de décembre. Pour réduire ses coûts, CNN a décidé d’arrêter la matinale de l’une de ses chaînes sœurs : HLN et de licencier l’une de ses présentatrice vedette, Robin Meade. Mais, le nouveau dirigeant de la chaîne, Chris Licht, a une solution : embaucher les présentateurs et journalistes vedettes des chaînes concurrentes. Le président du Pérou, Pedro Castillo, a annoncé en direct à la télévision la dissolution de l’Assemblée. Une décision complètement illégale qui a pris tout le monde de court. Mais, quelques minutes après son annonce, le Parlement qu’il a tenté de dissoudre, l’a destitué. Depuis le mercredi 7 décembre, Pedro Castillo n’est plus le président du Pérou et a été arrêté. L’ancien dirigeant est visé par six enquêtes pour corruption et trafic d’influence. Il a été remplacé par sa vice-présidente, Dina Boluarte. Le peuple iranien continue sa mobilisation contre le régime en place. Ce lundi 5 décembre, un appel à la grève générale a été lancé pour trois jours. Sur les réseaux sociaux, des images de nombreux magasins fermés à travers tout le pays ont beaucoup tourné. Ces images qui ont prouvé que la grève générale a été beaucoup suivie ont été relayées sur la chaîne indépendante Iran International. Mais, Press TV, un média d’Etat a dénoncé ces informations qui auraient été biaisées par Iran International. Une guerre de l’image a donc été lancée entre les médias d’Etat et les médias d’opposition. Le match tant attendu de l’équipe de France contre celle de l’Angleterre pour la qualification en demi-finales de la Coupe du monde a lieu samedi 10 décembre à 20 heures : l’occasion pour Emmanuel Macron de refaire un pronostic. Il avait réussi son pari pour le match des Bleus face à la Pologne qui s’est soldé par un 3 à 1. Il espère un scénario identique à celui de la Coupe du monde de 2018. Le président avait d’ailleurs fait le déplacement jusqu’en Russie pour assister au sacre des Bleus.