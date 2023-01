19h30 Médias – Etats-Unis : Joe Biden en plein scandale après la découverte de nouveaux documents classifiés chez lui

La semaine dernière déjà, des documents « top secret » ont été découverts dans la maison du président américain. Une affaire embarrassante pour Joe Biden qui a tenté d’éteindre l’incendie ces derniers jours. Problème : le FBI a trouvé de nouveaux documents à son domicile. Joe Biden est encore loin des 300 documents retrouvés chez Donald Trump l’année dernière. Mais ils ne sont pas les seuls. Des documents ont également été retrouvés chez l’ancien vice-président Mike Pence. Cette semaine, la chaîne américaine MSNBC a dévoilé un nouveau mensonge de George Santos. L’élu républicain raconte avoir été agressé à New-York. Mais l’histoire a peu convaincu… Depuis un mois déjà, les médias américains se sont lancés dans une chasse aux mensonges. À chaque déplacement, George Santos est traqué par les médias, tandis que l’affaire s’est invitée à la Maison-Blanche. Boris Johnson préparerait son grand retour. Quatre mois après sa démission, l’ancien Premier ministre britannique a fait la Une des journaux au Royaume-Uni cette semaine. Il cherche à montrer qu’il a toujours des contacts et du pouvoir politique. Pour l’instant, Boris Johnson ne semble pas vouloir officialiser ce retour. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’il aimerait déloger Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre du pays, aux prochaines élections de 2024. Il ne se passe pas une semaine sans qu’un nouveau scandale n’entache le Premier ministre britannique. Cette semaine, une vidéo de Rishi Sunak dans une voiture a été postée. Le problème, c’est qu’il n’avait pas mis sa ceinture de sécurité. Un « détail » qui n’a pas échappé à la police anglaise : le Premier ministre s’est vu infliger une amende. Il est le nouveau Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Cette semaine, Chris Hipkins a pris la suite de Jacinda Ardern à la tête du pays. Ancien ministre de la Santé, de l’Éducation et de l’Intérieur, ce fan de cyclisme de 44 ans est loin d’être un novice en politique. Il s’est surtout fait connaître, en 2020, comme le ministre de la lutte contre le Covid-19 dans le pays.