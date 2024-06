19h30 Médias - Européennes : l’extrême-droite pousse partout en Europe

Dimanche 9 juin, la France n’a pas été le seul pays européen à voir une liste d’extrême-droite arriver au sommet du scrutin lors des élections européennes : l’Italie, la Belgique, la Hongrie et l’Autriche ont vécu une soirée similaire. Chez nos voisins belges, le Premier ministre a même démissionné après avoir perdu les européennes et les législatives face à l’extrême-droite. En Allemagne, la situation se tend également avec la percée de l’Afd.

En savoir plus sur Julien Bellver