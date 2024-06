19h30 Médias – Européennes : une soirée électorale historique

La sphère politique tremble depuis dimanche 9 juin et l’annonce des résultats des élections européennes. Face au score décevant de sa tête de liste Valérie Hayer, largement devancée par le Rassemblement national de Jordan Bardella qui dépasse les 30%, Emmanuel Macron a fait une annonce choc : il dissout l’Assemblée nationale et organise de nouvelles élections législatives, une première depuis 27 ans. Un choix qui a pris tout le monde de court et pourrait bien bouleverser le paysage politique dès le mois de juillet.

