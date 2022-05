19h30 Médias - Exigeante, austère, travailleuse : Elisabeth Borne vue par la presse

Le visage d’Elisabeth Borne est à la Une de toute la presse au lendemain de sa nomination à Matignon. Une femme Première ministre pour la première fois depuis 30 ans, forcément, ça fait les gros titres. Sur les chaînes d’infos aussi, les éditorialistes sont en boucle sur la nouvelle Première ministre, pas toujours pour en dire du bien. Ils sont nombreux à critiquer ses interviews dans la presse. Ses adversaires devraient pourtant se méfier. Côté politique, les réactions pleuvent depuis la nomination d’Elisabeth Borne à Matignon. En la matière, plusieurs styles : le goujat, le piégé, le tristement classique. Sur France Inter lundi, l’humoriste Sophia Aram a relancé la polémique Tahar Bouhafs en dénonçant les propos tenus par Clémentine Autain. Très vite, le hashtag « #SoutienClémentineAutain » a été créé pour venir en aide à l’Insoumise. Au sein même de France Inter, la chronique de Sophia Aram divise. En Ukraine, l’armée russe recule à Kharkiv, deuxième ville du pays et patine dans l’est, mais elle gagne du terrain sur Marioupol. La prise totale de la ville portuaire est imminente. Lundi soir, les Russes ont accepté d’évacuer les derniers soldats retranchés dans l’usine Azovstal, soit 265 personnes au total. Le pouvoir ukrainien s’est réjoui de cette évacuation, la télévision russe, elle, y voit plutôt une reddition. Interrogé à la télévision russe, un expert militaire s’est inquiété de voir la Russie « isolée » du reste du monde avant d’être sèchement repris par la présentatrice de l’émission. Le conseil municipal a décidé d’autoriser le burkini dans ses piscines municipales. Un vote serré, à 29 voix pour et 27 voix contre. Et une décision locale qui est vite devenue nationale. S’il y a bien un homme qui n’est pas content de la nomination d’Elisabeth Borne à Matignon, c’est Jean-Luc Mélenchon. Avant même sa nomination officielle, le leader de la France insoumise avait sortie l’artillerie lourde pour taper sur la nouvelle Première ministre. Maintenant que le suspens sur le nom de la Première ministre est levé, place au suspens sur la composition du gouvernement. Dans les rédactions, certains noms circulent déjà.