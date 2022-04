19h30 Médias : face à l’offensive russe dans le Donbass, l’Ukraine appelle à l’aide

La situation en Ukraine devrait avoir une large place dans le débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Depuis 48h, l’offensive russe se déploie dans la région du Donbass, dans l’est du pays, avec des frappes ultra-violentes. A Marioupol, au bord de la chute, des soldats ukrainiens sont toujours retranchés dans une usine frappée par l’armée russe. Si l’armée ukrainienne domine au sol, la Russie l’emporte en combat aérien. Pour se défendre, l’Ukraine réclame de nouvelles armes, des armes lourdes, à l’Occident. La France s’y refuse, pas les Etats-Unis, ni la République Tchèque, la Slovaquie, la Pologne ou le Royaume-Uni. Pour dissuader l’Occident de venir en aide à l’Ukraine, Vladimir Poutine a annoncé le test réussi d’un missile intercontinental baptisé Sarmat. Un missile capable de transporter une dizaine d’ogives nucléaires jusqu’à 11 000km de distance. Après quelques jours d’absence, Jean-Luc Mélenchon a fait son grand retour mardi. L’ancien candidat à l’élection présidentielle s’est montré très clair : ces cinq prochaines années, il n’a pas prévu de faire de la figuration. L’Insoumis se voit même déjà Premier ministre. Ce mercredi matin, jour de débat de l’entre-deux tours, les Macronistes ont disparu des matinales, consigne du président sortant oblige. Côté Rassemblement national en revanche, on a tenu à assurer de sa sérénité avant le grand débat. Chez Reconquête, le parti d’Éric Zemmour, on s’organise pour l’après. Le polémiste est réapparu mardi dans une série de photos où on le découvre avec une petite barbe poivre et sel. Un look désormais associé aux traversées du désert : Nicolas Sarkozy, François Fillon, Laurent Wauquiez, Benoît Hamon, Manuel Valls, tous s’étaient laissé pousser la barbe après leur défaite.