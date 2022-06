19h30 Médias – Face au Congrès américain, le témoignage poignant des familles des victimes d’Uvalde

Face au Congrès américain témoignaient mercredi plusieurs rescapés et familles de victimes des fusillades qui ont ensanglanté le pays ces derniers mois. Le préfet de Paris, Didier Lallement était entendu au Sénat ce jeudi, deux semaines après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Pour la première fois, le préfet a reconnu sa propre responsabilité et est également revenu sur le chiffre de « 30 à 40 000 » faux billets défendu par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Passé le délai légal de 7 jours et sans réclamation de la part des forces de l’ordre, les images de vidéosurveillance du soir de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France ont été effacées. Depuis plusieurs semaines, la ville ukrainienne est pilonnée par l’armée russe. On la dit « prête à tomber », mais comme à Marioupol, les soldats ukrainiens résistent. Retranchés avec des centaines de civils dans une usine de produits chimiques de la ville, ils continuent de mettre l’armée russe en échec. À 3 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon s’affrontent à distance. Après le meeting de l’Insoumis, le président était en déplacement à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ville où Jean-Luc Mélenchon avait récolté 60,5% des voix, loin devant Emmanuel Macron et ses 16,5%. De son côté, la NUPES ne retient pas non plus ses coups contre la Macronie. En général, les bains de foule avec des enfants, c'est la certitude d'images sans accroc. En général seulement. Au plus bas dans les sondages, le parti d’Éric Zemmour tente de relancer sa campagne coûte que coûte. Le polémiste était sur BFMTV ce jeudi pour assurer le SAV après sa tribune sur l’école dans Le Figaro.