19h30 Médias: faudra-t-il reconfiner le pays une troisième fois ?

Va-t-on reconfiner le pays une troisième fois ? Ce matin dans les matinales, deux sons de cloche : le politique, qui assure qu’il n’est pas question de reconfinement « pour l’instant » et le sanitaire, qui lui préconise un reconfinement pour éviter une troisième vague catastrophique. Si les scientifiques sont alarmistes, c’est notamment à cause des cas de nouveau Covid détectés à Marseille. Pour l’heure, le gouvernement ne parle pas de reconfinement, préférant la stratégie du couvre-feu pour retarder l’échéance. 25 départements sont désormais placés sous couvre-feu avancé dès 18h et ce chiffre devrait continuer d’augmenter. Aux Etats-Unis, la destitution de Donald Trump peut-elle avoir lieu, même s’il ne lui reste qu’une dizaine de jours au pouvoir ? De plus en plus de responsables politiques, y compris au sein du parti Républicain, appellent le président sortant à démissionner après l’attaque du Capitole par ses militants. On a appris ce lundi le décès de Georges Pernoud. Le présentateur iconique de Thalassa est mort à l‘âge de 73 ans. Depuis le 27 septembre 1975, jour de la toute première diffusion de l’émission, Georges Pernoud avait porté et fait vivre ce programme.