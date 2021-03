19h30 Médias : faut-il avancer les vacances de Pâques pour contrer la troisième vague ?

Sans surprise, Olivier Véran a annoncé ce jeudi soir un reconfinement pour les départements de l’Aube, du Rhône et de la Nièvre. Problème : les médecins sont unanimes pour dire que les mesures actuellement mises en place en France ne suffiront pas à endiguer la troisième vague de l’épidémie. Un an après le début de l’épidémie, retour à la case départ et à l’éternel débat entre la décision politique et la décision scientifique. Face à la situation, faut-il se résoudre à fermer les écoles ? La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, appelle à avancer les vacances scolaires pour pouvoir fermer les écoles. Il faut dire que le taux d’incidence dans les écoles de la région est alarmant. Emmanuel Macron interviewé par Nikos Aliagas, ce n’était pas sur TF1 mais à la télévision grecque mercredi soir. Le chef de l’État en a profité pour tenter de justifier la lenteur de la vaccination à la française et a, pour la première fois, reconnu l’échec de l’Europe face aux vaccins. L’Europe qui a préféré commander des milliards de doses plutôt que de financer la recherche en amont. Résultat : chaque semaine de retard de vaccination coûte 3 milliards d’euros à la France.