19h30 Médias : faut-il élargir la vaccination à tous les Français pour éviter le gâchis ?

Ce mercredi, le Premier ministre et le ministre de la Justice ont présenté le nouveau projet de loi anti-terroriste du gouvernement. Moins d’une semaine après l’attentat de Rambouillet, Jean Castex et Eric Dupond-Moretti ont rendu hommage à la fonctionnaire de police tuée dans l’attaque. Avant de faire la promotion du mandat d’Emmanuel Macron dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont également annoncé que le président s’exprimerait plus en détails sur le prochain déconfinement à l’occasion d’une prise de parole officielle vendredi soir. Le gros sujet du moment, ce sont les centaines de milliers de créneaux de vaccination disponibles qui ne trouvent pas preneur. Ce mercredi, on comptait 291 000 créneaux libres, soit un énorme retard potentiel. D’où la question qui monte ces derniers jours : faut-il ouvrir plus largement la vaccination ? Philippe Ballard, journaliste sur LCI depuis son lancement en 1994, vient de quitter la chaîne pour être candidat du Rassemblement national aux prochaines élections régionales. Un journaliste de plus qui quitte le métier pour rejoindre la politique. Et pour l’annoncer, rien de tel qu’un plateau de CNEWS plus représentatif que jamais de l’esprit de la chaîne : un rouleau compresseur idéologique. Destination 2022. À moins d’un an de l’élection présidentielle, on décortique chaque soir une info, un chiffre, une coulisse ou un sondage sur les tendances de la course à l’Elysée. On démarre ce mercredi par cette info de la Fondation Jean Jaurès : si le programme de Marine Le Pen n’a pas vraiment changé depuis quatre ans, ses électeurs, eux, se sont transformés.