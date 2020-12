19h30 Médias: faut-il se faire tester avant Noël ?

En savoir plus sur Yann Barthes

On le sait, les Français sont déjà nombreux à se méfier du futur vaccin contre le coronavirus. A priori, ça ne va pas s’arranger après la dernière prise de parole du professeur Eric Caumes sur France Inter ce mardi matin. A moins qu’un homme parvienne à convaincre les Français : Alain Fisher. Nommé par Emmanuel Macron pour piloter la stratégie vaccinale de la France, c’est à lui que reviendra la lourde tâche d’encourager les Français à recourir massivement à la vaccination. Au Royaume-Uni en revanche, la campagne de vaccination a déjà commencé. Ce mardi, la toute première vaccinée était une britannique de 90 ans entourée par les caméras des télévisions du monde entier. Et elle avait un message à faire passer aux plus réticents. Ça se confirme de jour en jour : il est désormais peu probable que la France passe sous le seuil des 5000 nouveaux cas de Covid par jour, condition sine qua none à un déconfinement au 15 décembre. La faute à qui ? Pour Jérôme Salomon, le coupable est tout trouvé : c’est l’hiver. On a comparé les courbes de l’épidémie et de la météo pour y voir plus clair. Le procès de Nicolas Sarkozy est un procès sans image : pour savoir ce qu’il se passe dans la salle d’audiences, il faut donc se fier aux récits des quelques journalistes présents, mais aussi des dessinateurs.