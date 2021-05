19h30 Médias : faut-il vacciner les enfants et les ados ?

Cet après-midi, un hommage national a été rendu au policier Éric Masson, assassiné pendant une intervention à Avignon la semaine dernière. La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre, Jean Castex, du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Sur le front du Covid, Jean Castex a donné une interview pleine d’optimisme au Parisien. Le Premier ministre assure que la France est en train de voir le bout de l’épidémie. Problème : le plan de déconfinement de Jean Castex ne plaît pas du tout aux scientifiques. Les jauges imposées par le gouvernement ne prennent pas en compte la contamination aérienne. Pour les spécialistes, la taille du lieu seule ne suffit pas à définir un nombre maximum de personnes autorisées, il faut également prendre en compte la capacité d’aération. Aux Etats-Unis, la vaccination des enfants a commencé. Les autorités ont validé cette nuit l’utilisation du vaccin Pfizer chez les 12-15 ans. Reste à convaincre les parents et à priori ce n’est pas gagné. En Allemagne, la vaccination des collégiens et lycéens devrait débuter au mois de juin. Et pour la France ? Depuis plusieurs jours, le match des chaînes d’info se joue entre BFMTV et CNEWS. Lundi soir, LCI a tenté de se faire une place avec une soirée spéciale sécurité au programme chargé et à l’ambiance particulièrement tendue. Ces derniers mois, on ne parlait d’Israël que pour vanter la réussite de sa campagne de vaccination. Depuis plusieurs jours, c’est une toute autre actualité du pays qui fait la Une. La tension est montée d’un cran entre Israël et le Hamas et les affrontements entre Israéliens et Palestiniens ont redoublé d’intensité ce week-end. Retour en France, côté politique cette fois. Sur Twitter lundi soir, l’élu RN Jordan Bardella s’est indigné de la candidature d’une femme voilée sur une liste LREM pour les élections départementales. Dans la foulée, le patron des LREM, Stanislas Guerini, a fait savoir que la candidate devait se retirer de la course au risque de voir la totalité de la liste privée du soutien du parti.