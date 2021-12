19h30 Médias – Fermeture des discothèques : non, le virus ne circule pas plus chez les jeunes

En règle générale, lorsque le Premier ministre prend la parole après un Conseil sanitaire, c’est pour annoncer de mauvaises nouvelles. Mais pas cette semaine ! Lundi soir, Jean Castex a donné une conférence de presse sans annoncer de nouvelles mesures ou presque. La raison est avant tout politique : à 5 mois de l’élection présidentielle, pas question de toucher aux bons élèves, ceux qui sont allés se faire vacciner avec deux, voire trois doses. Si les Français pourront passer Noël en famille, c’est grâce aux prévisions de l’Institut Pasteur sur lesquelles s’est appuyé le gouvernement. Selon ces prévisions, il suffit de faire baisser de 10% seulement les interactions sociales pour freiner la nouvelle vague. Pour y parvenir, la cible est toute trouvée : les discothèques. Pour justifier la fermeture des boîtes de nuit, le Premier ministre assure que le virus circule beaucoup chez les jeunes. Or les classes d’âges les plus touchées par le virus en ce moment sont en fait les enfants et les 30-49 ans, pas vraiment le public à aller s’ambiancer toute la nuit sur le dance-floor. L’équipe d’Éric Zemmour a-t-elle raté la sécurité de son premier meeting ? Après les violences de ce dimanche à Villepinte, il y a ceux qui dénoncent et ceux qui pensent que c’est bien mérité. Interrogé sur BFMTV ce mardi matin, le polémiste désormais candidat a rapidement retourné les critiques à son avantage en se positionnant comme une victime des événements. Mais depuis dimanche, plusieurs failles importantes dans le dispositif de sécurité du candidat ont été relevées par la presse. Pour la première fois, un sondage donne Emmanuel Macron perdant au second tour de l’élection présidentielle. Ce sondage marque aussi la percée de la désormais candidate officielle Valérie Pécresse qui bondit jusqu’à +7 points d’intention de vote. La « menace » Pécresse se fait donc sentir dans l’opposition qui a sorti ses fiches bristol et ses éléments de langage pour tacler la candidate de la droite. Tous les candidats à l’élection présidentielle sont désormais lancés. Tous, sauf un : Emmanuel Macron fait durer le faux-suspens sur sa future candidature et a décidé d’une autre stratégie pour se faire entendre. Le président refait surface à chaque fois que l’actu politique se réchauffe. Un bon moyen d’occuper le terrain pour ne pas laisser trop d’espace à ses concurrents.