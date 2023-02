19h30 Médias : festival de micros-trottoirs ratés sur les chaînes d’infos

Troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A l’appel des syndicats, les opposants à la réforme étaient de nouveau dans les rues ce mardi 7 février. Comme pour les deux précédentes éditions, les médias avaient dépêché leurs reporters partout sur le terrain. La réforme des retraites a fait son entrée à l’Assemblée ce lundi. Depuis bientôt 48h, les députés doivent examiner les quelques 20 000 amendements de la réforme, le tout dans une ambiance plus qu’électrique. Bizutage, brouhaha, invective : jamais la tension n’avait été plus palpable dans l’hémicycle. Lundi soir, plusieurs députés RN ont reçu un message vocal les informant qu’un de leur proche venait d’être hospitalisé. Un canular destiné à leur faire quitter l’hémicycle et donc les débats sur la réforme des retraites.