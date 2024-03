19h30 Médias - Fin de vie : ce que contient le projet de loi d’Emmanuel Macron

Ce week-end, Emmanuel Macron a annoncé dans un entretien accordé aux médias Libération et La Croix, qu’un projet de loi ouvrant une aide à mourir sous condition stricte sera présenté en Conseil des ministres le mois prochain. Les patients concernés se verront prescrire un produit létal à s’administrer seul ou avec assistance. Un projet de loi qui n’a pas fait réagir la classe politique, mais qui sera examiné à l’Assemblée nationale à partir du 27 mai prochain. À trois mois des élections européennes et après le meeting à Lille de la candidate macroniste, Valérie Hayer, samedi, ce sont Marion Maréchal à Paris et Raphaël Glucksmann à Lyon qui étaient en meeting dimanche. Une entrée en campagne qui préfigure des luttes intestines à droite comme à gauche. La princesse Kate Middleton est au cœur d’une grosse polémique suite à la publication d’une photo. Un cliché de famille pris à l’occasion de la fête des mères, célébrée ce week-end au Royaume-Uni qui avait pour seul objectif de rassurer le peuple britannique sur son état de santé, mais qui a créé l’effet inverse… Souriants, Kate et ses trois enfants envoient le message d’une famille heureuse et en pleine santé, alors que la princesse de Galles n’a fait aucune apparition depuis son opération, il y a deux mois. Sauf que l’image a été modifiée poussant les agences internationales à retirer cette photo et Kate Middleton à s’excuser. À l’occasion de la Journée des droits des femmes, la ministre Olivia Grégoire a décidé d’interpréter, en pleine conférence de presse, le titre de Clara Luciani « La grenade ».

