19h30 Médias – Fin des mesures sanitaires : la stratégie du gouvernement

Fin des mesures sanitaires : la stratégie du gouvernement

En annonçant qu’il faudrait « encore tenir quatre à six semaines », Emmanuel Macron a fait la Une du Parisien ce mardi. Dans la presse écrite, les proches du président tentent d’expliciter la parole présidentielle pour éviter l’excès d’optimisme. Mais pour tenir le calendrier annoncé par Emmanuel Macron, la stratégie du gouvernement repose sur 3 grands piliers : l’arrivée du printemps, la vaccination et... un peu de chance. Si vous trouviez déjà les points hebdomadaires de Jean Castex sur le Covid un poil barbant, dites-vous qu’on a fait pire à Paris : la maire de la capitale avait convoqué une conférence de presse au débotté hier après-midi. Et clairement on n’était pas hyper au point niveau production. Ce matin, tous les journaux ou presque titraient sur la condamnation historique de Nicolas Sarkozy. L’ancien président vient d’être condamné à trois ans de prison, dont un ferme, dans l’affaire dite des écoutes. Après avoir quitté le tribunal sans un mot, les avocats de Nicolas Sarkozy ont vite repris du poil de la bête lundi dans l’après-midi en annonçant faire appel de la décision et en multipliant les déclarations à la presse.