19h30 Médias – Fox News : Rupert Murdoch reconnaît que la chaîne a menti en faveur de Donald Trump

La très conservatrice chaîne américaine Fox News est dans le viseur de la Justice. Accusée, une nouvelle fois, d’avoir délibérément menti pour servir le discours de Donald Trump ayant mené à l’assaut du Capitole par ses partisans, mais cette fois l’accusation vient… du propriétaire de Fox News lui-même, Rupert Murdoch. En Floride, le gouverneur Ron de Santis continue sa lutte contre le wokisme. Son nouvel ennemi n°1 ? Disney, à qui il vient de retirer son statut spécial qui lui permettait de gouverner seule son immense domaine en Floride. Le gouverneur estime que Disney « veut imposer l’homosexualité aux enfants ». La nouvelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a une nouvelle opposante. Elly Schlein, 37 ans, vient d’être élue à la tête du parti de centre gauche italien. Présentée par les médias comme « l’anti-Meloni », elle doit sa victoire à son ancrage féministe et son CV à plusieurs jobs à l’international, notamment auprès de… Barack Obama. Au Royaume-Uni, les étals de fruits et légumes sont désespérément vidés de leurs concombres et de leurs tomates depuis une dizaine de jours. Dans le pays, on accuse le Brexit d’être responsable de cette pénurie, mais la vérité est ailleurs. George Santos, désormais connu comme le plus gros mythomane de l’Histoire, est de retour. L’élu républicain qui a menti sur toute sa vie pendant des années est en pleine opération reconquête. Il a notamment donné une interview confession à l’animateur Piers Morgan.