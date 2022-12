19h30 Médias – France-Pologne : audience record, le duo Mbappé-Giroud au sommet

14,3 millions de Français étaient devant le match France-Pologne dimanche après-midi. C’est LA plus grosse audience télé française de l’année. Un match qui s’est soldé par un 3-1 pour les Bleus, grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but d’Olivier Giroud qui devient, par la même occasion, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, devant Thierry Henry. Après sa victoire contre le Sénégal, l’Angleterre affrontera la France samedi 10 décembre en quarts de finale. Et après la victoire française 3-1 contre la Pologne, la presse britannique est inquiète. Les Anglais parviendront-ils à surpasser les Bleus ? Que s’est-il passé à l’AFP ce week-end ? Dimanche, l’agence de presse annonce que la police des mœurs iranienne a été « abolie » après deux mois de manifestations. Problème : l’annonce n’avait rien d’officiel. Depuis, aucune confirmation officielle n’a pu être faite. « Pas de panique ». C’était le mot d’ordre d’Emmanuel Macron, interrogé sur les possibles coupures d’électricité en France cet hiver. Raté, les propos du président ont provoqué tout l’inverse d’un apaisement général. Les Républicains votaient pour élire leur nouveau chef ce week-end. Sans surprise, Eric Ciotti et Bruno Retailleau sont arrivés en tête du scrutin. Le troisième candidat Aurélien Pradié est désormais la clé de ce second tour, un avantage qui n’a pas échappé aux finalistes. Eric Zemmour célébrait le premier anniversaire de son parti « Reconquête » à Paris ce week-end. Pour l’occasion, celui qui joue désormais sa survie politique, avait réuni son premier cercle et ses militants pour un meeting retransmis en direct sur CNEWS, et seulement sur CNEWS.