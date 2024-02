19h30 Médias – François Bayrou, après la relaxe, direction le gouvernement ?

Un mois après son arrivée à Matignon, Gabriel Attal va peut-être enfin finir de composer son gouvernement. « On n’a jamais été aussi proche du dénouement » selon la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Et si François Bayrou, fraîchement relaxé par la justice, faisait partie des nouveaux effectifs ? Le patron du MODEM est en pleine contre-offensive médiatique. Buckingham Palace l’a annoncé lundi soir via un communiqué : le roi Charles III souffre d’un cancer. L’annonce était à la Une de toute la presse britannique ce mardi et le monarque a été aperçu, en compagnie de la reine consort, à bord de sa voiture à Londres dans l’après-midi. Si la santé de Charles III préoccupe, celle de Joe Biden n’est pas au beau fixe non plus. La question de l’âge et de la santé du président américain se fait de plus en plus pressante dans les médias. L’entendre, en plein meeting, confondre Emmanuel Macron avec François Mitterrand, décédé en… 1996, ne risque pas d’arranger les choses. Gabriel Attal était à Berlin pour son premier déplacement en tant que Premier ministre. Sans doute que le nouveau locataire de Matignon avait en tête l’erreur de François Hollande à la même place il y a quelques années.

En savoir plus sur Julien Bellver