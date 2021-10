19h30 Médias : François Hollande dézingue Emmanuel Macron, mais gare au retour de bâton

À quelques mois d’une élection présidentielle, on voit toujours fleurir les publications de livres politiques. Le retour médiatique de la semaine, c’est celui de François Hollande. Avec « Affronter », l’ancien président a décidé de taper fort sur son ancien protégé et successeur, Emmanuel Macron. Et pour le faire savoir, François Hollande multiplie les déclarations aux médias : dans le Parisien, la matinale de France Inter, BFMTV et RMC, … mais gare au retour de bâton. Karim Benzema de nouveau à la Une de l’actualité, mais pas pour ses exploits sportifs, pourtant nombreux cette saison. Le joueur de l’équipe de France comparaît depuis ce mercredi dans l’affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena. Le footballeur est soupçonné d’avoir participé au chantage de son ancien coéquipier. Au tribunal de Versailles cet après-midi, Mathieu Valbuena était bien présent, mais pas Karim Benzema. Sur le plan du Covid, faudra-t-il bientôt une troisième dose de vaccin ? Le sujet est de moins en moins tabou au gouvernement qui avait jusque-là réservé la troisième dose aux seules personnes fragiles. Olivier Véran souhaiterait même supprimer le pass sanitaire de tous ceux qui n’ont pas leur troisième dose. Une option validée par Emmanuel Macron. La Pologne va-t-elle quitter l’Union européenne ? Depuis deux semaines et une décision de la Justice polonaise faisant primer le droit national sur le droit européen, la presse ne parle que de « Polexit ». Depuis, l’UE menace de couper ses financements à la Pologne si elle refuse d’appliquer le droit européen. Le Premier ministre polonais était attendu cette semaine au Parlement européen pour s’expliquer. Son intervention très frontale a choqué les eurodéputés. Si vous n’aviez rien prévu pour les froides soirées de novembre, vous allez avoir de quoi vous occuper : on annonce non pas un, mais quatre débats entre les candidats LR à la présidentielle. Le premier aura lieu le 8 novembre prochain sur LCI. En attendant, on s’échauffe dans les matinales : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier s’affrontaient par médias interposés ce mercredi.