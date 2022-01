19h30 Médias – François Hollande laisse planer le doute sur sa candidature : et si c’était sérieux ?

Avec la gauche, en 2022, on n’est jamais au bout de nos surprises. Un autre candidat va-t-il venir s’ajouter à la déjà très longue liste des prétendants de gauche à l’Elysée ? En déplacement ce week-end, l’ancien président François Hollande a fait un come-back médiatique inattendu en annonçant se tenir prêt à « prendre la parole bientôt ». Pour dire quoi ? Qu’il se lance lui aussi dans la course ? Sur les plateaux de télé, les observateurs ont du mal à prendre au sérieux la déclaration de l’ancien président. A gauche, on n’est pas beaucoup plus convaincu. En tant qu’homme politique aguerri, Joe Biden devrait savoir qu’il faut toujours s’assurer que le micro que l’on a devant soi est bien éteint avant de se laisser à faire des confidences. Sur le front du Covid, le gouvernement a un message à faire passer : arrêtez d’avoir les yeux fixés sur le pic des contaminations. Désormais, c’est le pic des réanimations qui guide la politique sanitaire du gouvernement. Avec ses 467 000 votants, la primaire populaire de la gauche sera la plus importante primaire de cette campagne présidentielle. C’est trois fois plus de votants qu’au Congrès des Républicains, un véritable succès populaire qui aurait dû générer de passionnants débats télé… si les candidats avaient consenti à y participer. Message à tous les professionnels de la profession : il est temps d’arrêter de dire qu’Emmanuel Macron va annoncer sa candidature « à tout moment », qu’il est en pleine campagne « qui ne dit pas son nom ». Personne n’est dupe. Sur France 2 ce week-end, Nicolas Dupont-Aignan a fait savoir qu’il souhaiterait recruter Jean-Pierre Pernaut dans sa future équipe gouvernementale en cas de victoire à l’élection. Une proposition vite déclinée par le présentateur.