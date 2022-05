19h30 Médias – Futur gouvernement : et si on arrêtait de parler de ce qu’on ignore ?

Emmanuel Macron a été réélu il y a quinze jours. Ça fait donc 15 jours que tous les médias sont en toupie sur la formation du futur gouvernement dont objectivement on ne sait… pas grand-chose. On ignore qui sera le ou la prochaine Première ministre. On sait que Jean-Michel Blanquer ne retournera pas à l’Education nationale et… c’est à peu près tout. Alors pourquoi passer des heures à spéculer, à s’interroger, à échafauder des théories ? D’autant qu’à part les spécialistes, au fond, tout le monde s’en fout… Le ministère américain de la Défense a assuré cette semaine l’existence de plusieurs centaines de milliers d’Ukrainiens, déportés, emmenés de force dans des camps par l’armée russe. En Israël, la journaliste Shireen Abu Akleh, a été tuée lors d’affrontements entre l’armée israélienne et des combattants palestiniens en Cisjordanie ce mercredi matin. La journaliste était une figure iconique de la télévision israélienne et l’un des visages de la chaîne Al-Jazeera depuis plus de 20 ans. Sa mort a provoqué une onde de choc sans précédent dans le pays. Au Royaume-Uni, une grande absente : la reine Elizabeth II n’a pas prononcé son traditionnel discours du trône au Parlement britannique. La monarque étant absente des raisons de mobilité, c’est son fils le prince Charles qui l’a remplacée. Un aperçu de ses futures fonctions de roi sur lequel les tabloïds britanniques ne sont pas privés d’ironiser. Après deux semaines de repos suite à sa défaite au second tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen a officiellement lancé sa campagne pour les législatives cette semaine. D’abord par une interview au JT de TF1, puis sur RTL, les deux pas très bien préparées.