19h30 Médias : Gabriel Attal et Elisabeth Borne dévoilent leur plan contre le harcèlement à l’école

Gabriel Attal et Elisabeth Borne dévoilent leur plan contre le harcèlement à l'école

Après les nombreux drames successifs qui ont eu lieu ces derniers mois, le gouvernement avait récemment annoncé faire du harcèlement scolaire sa priorité absolue. En ce sens, Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont dévoilé ce mercredi un plan gouvernemental visant à lutter contre ce fléau. Avant cela, le gouvernement a frappé fort avec l’interpellation d’élèves harceleurs directement au sein des établissements. Une parole semble se libérer sur le sujet jusque dans les travées de l’Assemblée nationale de par notamment le témoignage de députés. Sur France Info, c’est le chanteur Christophe Willem qui a raconté son histoire. Le ministre de l’Education prend une position ferme sur le sujet et souhaiterait entre autres s’inspirer de ce qui se fait au Danemark. Sa côte de popularité a d’ailleurs explosé, lui permettant d’intégrer le Top 3 des personnalités politiques préférées des Français. Les députés ont fait leur rentrée à l’Assemblée nationale cette semaine, avec certains grands thèmes comme le harcèlement à l’école. Dans l’hémicycle, les habituelles scènes quelques peu loufoques ont fait leur retour. Le gouvernement lui joue gros, avec le projet de loi de programmation des finances publiques. Un projet de loi qui devrait faire office de feuille de route pour la trajectoire budgétaire française sur la période 2023-2027. Pendant ce temps-là, le 49-3 a semble-t-il été entériné en conseil des ministres. Une nouvelle campagne de prévention contre l’abus d’alcool chez les jeunes, en ces temps de rentrées universitaires, fait polémique. Notamment de par son slogan jugé un peu trop léger : « Boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool ». Depuis 24 heures, la campagne de prévention est attaquée de toutes parts sur les plateaux télévisés. Le deux poids, deux mesures avec la cigarette est pointé du doigt, surtout quand on sait que des spots publicitaires bien plus tranchants autour de l’alcool ont été retoqués par la ministère de la Santé. Le lobby du vin serait particulièrement influent dans ce domaine. La consommation d’alcool entraîne la mort de 49 000 personnes chaque année en France et est responsable de 30% des accidents mortels sur la route.