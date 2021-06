19h30 Médias : gare au "syndrome du vacciné"

Depuis dimanche, on ne parle que de la traque d’un forcené en Dordogne. L’homme, un ancien militaire, aurait ouvert le feu sur des gendarmes, appelés pour des faits de violences familiales, au domicile de son ex-compagne. En fuite, il était recherché par plus de 300 militaires, le GIGN, plusieurs équipes cynophiles, mais aussi onze blindés et sept hélicoptères. La traque, qui aura duré plus de 36h, a été suivie minute par minute par les chaînes d’info, BFMTV en tête. Sur le front du Covid, deux nouvelles barres symboliques viennent d’être franchies : on est enfin passé en-dessous des 3000 personnes en réanimation et sous la barre symbolique des 100 de taux d’incidence, une première depuis septembre 2020. Pour passer un été serein, il faut encore appliquer les gestes barrières et vacciner non-stop. Depuis ce lundi, la vaccination est désormais ouverte à tous, sans condition d’âge ou de comorbidités. Côté livraison, on ne devrait pas manquer de doses pour assurer tous les rendez-vous : 34 millions de doses sont en route, dont 22 millions de Pfizer et de Moderna. Pour tous ceux qui se feront vacciner en juin, une nouvelle question se pose : quand programmer sa deuxième injection alors que les vacances approchent ? Sur la plage ou au travail, même après une première dose de vaccin, il faudra rester prudent : le variant indien s’impose de plus en plus en France. En Grande-Bretagne, il progresse à grande vitesse, mais Boris Johnson n’avait pas la tête à ça ce week-end. Le Premier ministre britannique s’est marié, en toute intimité. Un peu trop peut-être. Au Brésil, Jair Bolsonaro continue de s’afficher sans masque alors que les chiffres de l’épidémie sont très mauvais. Ce week-end, les Brésiliens sont descendus dans les rues pour crier leur colère et réclamer le départ du président. À ce jour, le pays déplore 460 000 morts du Covid.