19h30 Médias : Geert Wilders, la figure de l’extrême droite aux Pays-Bas remporte les élections législatives

L’extrême-droite continue à grignoter doucement mais sûrement le monde. Après la victoire de Javier Milei aux élections présidentielles en Argentine le week-end dernier, c’est le populiste Geert Wilders qui a frappé un grand coup en remportant les élections législatives aux Pays-Bas. Dans les rues néerlandaises, la nouvelle choque particulièrement. Un quotidien de gauche a lui choisi de mettre une photo de militants de gauche désabusés après la victoire de l’homme politique de 60 ans, qui s’est montré lui particulièrement euphorique après sa victoire. Un succès salué par Marine Le Pen côté français. Geert Wilders s’est fait une réputation depuis une vingtaine d’années aux Pays-Bas de par son obsession contre l’islam et l’immigration. Habitué à des discours particulièrement radicaux, il a cette fois-ci su l’adoucir afin d’arriver au pouvoir. Il a notamment promis un référendum sur la participation des Pays-Bas à l’Union européenne. Rebondissement à Gaza. Alors que la libération de 50 otages était imminente, elle a finalement été retardée de 24 heures. En ce sens, la trêve entre Israël et le Hamas devrait débuter ce vendredi, alors que les combats continuaient toujours ce jeudi matin. Des discussions sur la liste des otages seraient la cause de ce retardement. Pour les familles de otages, l’attente est insoutenable alors qu’aucune identité d’otage libéré a été révélée. Pendant ce temps-là, Tsahal, l’armée israélienne fait en sorte d’apporter les preuves autour de l’hôpital Al-Shifa en tant que centre de commandement du Hamas. En ce sens, Tsahal a publié une vidéo à travers laquelle un porte-parole fait le tour dans les tunnels, emmenant avec lui un groupe de journalistes dont faisait partie l’envoyé spécial de TF1, Michel Scott. Depuis 20 ans, Sébastien Cauet est l’un des animateurs radio phares. Il y a quelques jours, l’homme de 51 ans, qui officie sur NRJ a été mis en retrait par sa direction suite à un dépôt de plainte pour deux viols. C’est via les réseaux sociaux que certains témoignages ont fleuri ces derniers jours. Et notamment celui de Julie, âgée de 25 ans, qui raconte avoir été amené dans la chambre de l’animateur afin de lui présenter des maquettes de radio lorsqu’elle avait 16 ans et lui 42. Puis, elle raconte un deuxième viol en 2022 dans la voiture de l’ancien présentateur de « La Méthode Cauet ». Le principal intéressé assure lui avoir « les preuves de son innocence » et évoque une « entreprise de déstabilisation ». Il a également déposé deux plaintes pour dénonciation calomnieuse et harcèlement. Les femmes qui témoignent dans l’Obs parle d’une ambiance malsaine au sein de la société qui produit l’émission sur NRJ. A l’heure actuelle, Sébastien Cauet n’a pas été mis en examen. Dans ce Com 2027, retour sur les invités de la matinale ce jeudi 24 novembre. Les personnalités d’extrême-droite ou très a droite se sont succédées afin de se livrer sur l’affaire Thomas, ce jeune adolescent mort à la suite d’une rixe dans la Drome le week-end dernier. Jordan Bardella, lui, a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo de trois minutes consacrée à la mort du jeune homme de 16 ans. Pendant ce temps-là, à l’Assemblée nationale, brouille autour d’un sport publicitaire du ministère de l’Ecologie, sur fond de Black Friday.