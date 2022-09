19h30 Médias : Giorgia Meloni l’emporte, l’Italie bascule à l’extrême droite

Après la Pologne, la Hongrie, la Suède, l’Italie bascule à son tour à l’extrême droite. L’union des droites, avec à sa tête Giorgia Meloni, l’a emporté aux élections législatives ce week-end. A lui seul, son parti « Frères d’Italie » a remporté 26% des suffrages. La coalition formée avec les autres partis de droite offre à Giorgia Meloni 43% des voix, de quoi lui assurer une majorité absolue au Parlement, aussi bien à la Chambre des députés qu’au Sénat. Après la victoire de Giorgia Meloni et sa coalition de droite aux élections législatives en Italie, les réactions se multiplient en Europe. Le Hongrois Viktor Orban jubile, tout comme Eric Zemmour qui rêverait d’une telle victoire en France. Du côté des Républicains et de la majorité en revanche, on se fait plus discrets. La révolte se poursuit en Iran une semaine après la mort de Mahsa Amini, décédée à la suite de son interpellation par la police des mœurs. Des milliers d’Iraniens et d’Iraniennes continuent de défiler dans les rues malgré la répression sanglante des forces de l’ordre. Une seconde jeune femme est en train de devenir le visage de cette révolte réprimée : Hadis Najafi, 20 ans, tuée de plusieurs balles par la police lors d’une manifestation. Face au soulèvement des Iraniens, la télévision d’Etat riposte. Sur Press TV, la révolte actuelle n’existe pas et ne serait en réalité qu’une manipulation des Américains. Face à la pression médiatico-politique, le patron d’Europe Ecologie Les Verts, Julien Bayou, a présenté sa démission ce lundi. Il est accusé de violences psychologiques par une ancienne compagne. Julien Bayou reste néanmoins député de Paris.