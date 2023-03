19h30 Médias – Grève des éboueurs : et de 9 !

9 jours. Depuis neuf jours, les éboueurs sont en grève dans plusieurs grandes villes de France. C’est à Paris que la situation inquiète le plus, avec plus de 6 600 tonnes de déchets accumulés dans les rues de la capitale. Les éboueurs, vent debout contre la réforme des retraites, sont déterminés et LA star de la profession est de tous les plateaux télé. La réforme des retraites poursuit sa semaine plus que jamais décisive à en croire les médias. Toute la journée, les chaînes d’info teasent le travail parlementaire avec en ligne de mire le vote solennel de jeudi qui doit, une fois pour toutes, dire oui ou non à la réforme. Selon les observateurs, les chances du gouvernement de l’emporter se joueront à quelques voix près. Pour s’assurer une victoire, ministre et Macronistes démarchent à tout-va. Y’aura-t-il une nouvelle crise financière ? L’inquiétude grandit aux Etats-Unis et dans le reste du monde après la faillite de plusieurs banques américaines ces derniers jours. Ce week-end, la Silicon Valley Bank a fait faillite, suivie de près par une seconde banque à New York. Le gouvernement américain a dégainé illico sa lance à incendie pour tenter de juguler la panique et minimiser les répercussions sur le reste de l’économie. A J-2 d’un vote décisif sur la réforme des retraites, le ministre du Travail Olivier Dussopt s’est montré particulièrement confiant sur CNEWS ce mardi matin. Toute la journée, le gouvernement a martelé sa certitude d’une majorité efficace et solide, une façon mettre les députés face à leurs responsabilités. Les poubelles s’entassent à Paris et pour ceux qui se verraient bien à la tête de la mairie de la capitale, l’occasion était trop belle pour flinguer la maire actuelle, Anne Hidalgo. Résultat : Clément Beaune, Gabriel Attal et Olivia Grégoire, tous ministres par ailleurs, mais aussi Rachida Dati y sont allés de leurs commentaires indignés.