19h30 Médias – Grève des enseignants : Jean-Michel Blanquer fait mine de ne pas comprendre pourquoi

Impossible de passer à côté de la grosse actu de ce jeudi : la grève des personnels éducatifs contre l’enfer du protocole sanitaire appliqué à l’école. Jean-Michel Blanquer a fait mine de ne pas comprendre qu’il était le premier visé par cette mobilisation. À gauche, et à moins de 100 jours du premier tour de l’élection présidentielle, l’occasion était trop belle pour être manquée. Toute la journée, les personnalités politiques se sont succédées dans les cortèges et sur les chaînes d’infos. Si la gauche soutient la grève, le discours est plus mesuré à droite et à l’extrême droite. Sur le front du Covid, le pic de la vague Omicron est proche, mais il ne faudrait pas se réjouir trop vite. Le niveau des nouvelles contaminations quotidiennes est stratosphérique : 360 000 cas recensés en 24h ce mercredi. Pourtant, leur progression augmente de moins en moins vite : elle était à +9% ce mercredi, contre +150% au plus fort de la tempête fin décembre. Une fois le pic passé, le scénario rêvé reste celui d’une descente rapide du nombre de cas, comme au Royaume-Uni, en Grèce ou à Chypre. Problème : en France le niveau des contaminations est très élevé, bien plus élevé même qu’au Royaume-Uni. Sur le front de la campagne présidentielle, à moins de 100 jours du premier tour, Anne Hidalgo plafonne toujours à 3% dans les sondages. Le manque de popularité de la candidate socialiste en pousse même certains à songer à mettre un terme à sa campagne. Marine Le Pen et Éric Zemmour ne se parlent pas, mais heureusement pour eux, BFMTV est là. Dans le reste de l’actu politique, les Ménard sont à Paris et en campagne, sans qu’on sache vraiment pour qui. Et enfin, le fail de Valérie Pécresse et sa vidéo au saut du lit. Une vidéo bien vite retirée des réseaux sociaux.