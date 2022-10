19h30 Médias – Grève : grosse déception sur les chaînes d’infos

Lundi, les chaînes d’info promettaient un mardi noir, une journée de grosse mobilisation. Elles étaient toutes sur le pied de guerre ce matin, avec des dispositifs spéciaux dans les gares et dans la rue pour suivre les manifestations. Mais n’auraient-elles pas un peu survendue la mobilisation ? L’histoire de Lola, collégienne de 12 ans retrouvée morte dans une caisse au pied de son immeuble a balayé toutes les autres infos ce mardi. Dans tous les médias, l’affaire écrase tout sur les antennes avec cette question : la mort de la petite fille est-elle un fait divers atroce ou un fait de société qui nous éclaire sur l’état du pays ? Très vite, l’extrême droite a voulu faire de cette actualité dramatique un symbole. Le premier opportuniste, Éric Zemmour, a sauté à pieds joints sur les noms des premiers suspects. Depuis, la récupération politique autour de la mort de Lola ne cesse de prendre de l’ampleur. De nouvelles frappes massives ont touchée l’Ukraine ce lundi. Des frappes de drones, de plus en plus fréquentes sur le pays. Des drones iraniens, lancés en pluie par l’armée russe sur Kiev, avec des dégâts considérables.