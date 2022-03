19h30 Médias – Guerre en Ukraine : 5 jours qui ont fait basculer le monde

Le 24 février 2022 restera dans l’Histoire comme le jour où la Russie de Vladimir Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine. En moins d’une semaine, notre histoire européenne a basculé, les relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis ont été totalement rompues et la menace d’une guerre nucléaire a refait surface pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, en 1962. Les médias du monde entier ont dépêché des journalistes en Ukraine pour couvrir le conflit. Dans des conditions risquées, ils rapportent les événements sur place. Alors que les journalistes du monde entier prennent des risques pour nous informer sur la situation en Ukraine, à la télévision d’État russe, c’est le néant. Il n’est nulle part question d’une invasion de l’Ukraine, mais d’une simple et modeste « opération spéciale ». Depuis l’invasion de l’Ukraine, le pouvoir russe – via la télévision d’État – cache la réalité des affrontements à la population. Si elle rend aveugle les Russes aux opérations en Ukraine, la Russie ne peut pas les cacher au reste du monde. Faute de fournir des images de leurs combats, les médias du monde entier et les réseaux sociaux sont inondés d’images ukrainiennes qui deviennent rapidement virales. Cette victoire des images ukrainiennes, c’est avant tout celle du président Volodymyr Zelensky. Ancien acteur et humoriste devenu président, Zelensky s’est imposé comme chef de guerre et abonde les réseaux sociaux de ses vidéos en selfies et de ses discours qui savent parler au cœur des citoyens.