19h30 Médias - Guerre en Ukraine : chaos et désolation à Kharkiv et Marioupol

Le chaos continue en Ukraine, où l'armée russe n'hésite plus à s'en prendre aux civils. Chaque jour, les journalistes rapportent des images de bombardements dans toutes les villes d'Ukraine : Marioupol, Dnipro ou Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays. Dans cette dernière, où s’est rendue la chaîne britannique BBC, les reporters témoignent de la résistance de l’armée ukrainienne, malgré des bombardements quotidiens. Le bombardement d’un hôpital pédiatrique puis d’une maternité de Marioupol, dans l’est de l’Ukraine, a provoqué l’indignation de la communauté internationale. Pour justifier ces frappes, Vladimir Poutine et ses bras droits multiplient les déclarations. À force de vouloir se défendre, les autorités russes elles-mêmes ne savent plus à quelle version s'en tenir. Sur le plan économique, la fébrilité de la Russie commence à se faire sentir. Pour Vladimir Poutine, les Européens souffriront des sanctions économiques imposées à son pays plus que les Russes eux-mêmes. Dans les faits, les rationnements ont déjà commencé en Russie. Au point que des éditorialistes russes, qui officient sur les chaînes d'État, censées reléguer la propagande du Kremlin, commencent à retourner leur veste. La prise de conscience est-elle en marche ? Avec plus de 5 millions de téléspectateurs, le débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour de ce jeudi soir est un succès d’audience. Un débat aussi tendu qu'attendu, qui a vu les deux candidats être en opposition sur absolument tous les sujets. Des désaccords ressentis par Gilles Bouleau et Ruth Elkrief, qui ont tenté d'animer ce débat houleux, tant bien que mal. Un mini-débat avec des Français, un entretien à LCI et un sommet européen à Versailles, c'était la première semaine du candidat Macron. Pour la décrypter, le Médiamètre reçoit trois experts cette semaine : Laetitia Krupa de FranceInfo, Olivier Pérou de l’Express et Vincent Derosier de RTL. Une première semaine qui semble réussie d'après les dernières enquêtes d'opinion, où Emmanuel Macron est au plus haut.