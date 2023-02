19h30 Médias – Guerre en Ukraine : la menace d’une violente et imminente démonstration de force russe

A 10 jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, les nouvelles qui nous parviennent du front n’ont peut-être jamais été plus angoissantes. Les spéculations autour d’une forte contre-offensive russe se concrétisent depuis le début de la semaine. Dans tous les médias occidentaux, la probable et imminente démonstration de force russe inquiète. Réunis à Bruxelles ce mardi 14 février, les ministres de la Défense de l’OTAN se sont mis d’accord pour renforcer l’aide militaire fournie à l’Ukraine. Lundi, le président biélorusse, Alexandre Lukachenko, a annoncé ///////. Une déclaration qui ne présage rien de bon pour l’Ukraine. Vladimir Poutine va-t-il étendre son invasion de l’Ukraine jusqu’en Moldavie ? Coincé entre l’Ukraine et la Roumanie, ce petit pays est dans la ligne de mire du dirigeant russe, lequel pourrait vouloir profiter d’une situation politique très fragile pour agir. Dans une Assemblée nationale déjà très tendue, la sortie du député insoumis, Aurélien Saintoul, accusant le ministre du Travail Olivier Dussopt d’être un « assassin » a mis le feu aux poudres. Stratégie de provocation délibérée ou grosse bourde, la saillie du député a été largement commentée par la majorité. Pendant que les députés s’écharpent dans l’hémicycle, Marine Le Pen a décidé de surjouer la sagesse et de se faire discrète. La députée RN passerait presque pour une modérée ces jours-ci. De quoi ravir le plateau de Pascal Praud sur CNEWS. La réforme des retraites et la guerre en Ukraine ont disparues des chaînes d’infos ces dernières 72h. Leur ont laissé place des débats, reportages et plateaux entiers consacrés à l’accident provoqué par l’humoriste Pierre Palmade vendredi 10 février dernier.