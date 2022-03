19h30 Médias – Guerre en Ukraine : la Russie pilonne Kharkiv sans relâche

Au septième jour de l’offensive russe en Ukraine, toutes les chaînes du monde entier sont passées en édition spéciale. L’armée russe affirme avoir pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire du pays, mais aussi de la ville de Kherson, cible de nombreux bombardements. Dans le même temps, les frappes s’intensifient sur Kharkiv, deuxième ville du pays. 700 000. C’est le nombre de réfugiés ukrainiens en exode depuis le début de la guerre, il y a une semaine. Chaque jour, ils sont plusieurs dizaines de milliers de plus à fuir le pays. Le Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés s’inquiète d’un « exode » dans lequel le nombre de réfugiés « augmente si rapidement ». L’armée russe est-elle en train de caler ? C’est la thèse défendue par les Américains. Dans un briefing du ministère de la défense, les responsables américains décrivent une armée au bord de la déroute. Pour démêler le vrai du faux de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, il ne faut pas compter sur les médias russes. Mais pas non plus sur les Biélorusses, alliés de la Russie. Parce qu’une guerre se joue aussi sur les mots de la diplomatie, Julien Bellver s’intéresse au vocabulaire utilisé par les dirigeants du monde entier pour qualifier et discuter de l’invasion russe en Ukraine. Emmanuel Macron doit s’exprimer ce mercredi soir sur le sujet de l’Ukraine. Pour les observateurs, il pourrait s’agir d’une étape stratégique pour mettre à plat son rôle de « chef des armées » avant d’annoncer sa candidature dans les jours à venir.