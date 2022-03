19h30 Médias – Guerre en Ukraine : les civils pris pour cible

Au 12ème jour de l’invasion russe en Ukraine, les civils sont de plus en plus visés par les bombardements. À Irpin, près de Kiev, la ville est le théâtre d’affrontements particulièrement violents. Chaque jour, des milliers de civils tentent de quitter les villes bombardées. Les journalistes sont également pris pour cible par l’armée russe. Ce week-end, les équipes de TF1 et BFM ont été prises pour cible. En fin de semaine dernière, une équipe de la chaîne britannique SkyNews avait également été touchée par des tirs russes. Dans plusieurs villes d’Ukraine, un cessez-le-feu provisoire a été mis en place afin de permettre l’évacuation des civils. La Russie a accepté d’ouvrir des couloirs humanitaires avec pour destination… la Russie ou la Biélorussie. Les Ukrainiens s’y sont opposés. Pendant ce temps, en Russie, il n’est désormais plus possible de livrer une parole différente de celle du Kremlin. Vladimir Poutine a fait passer une loi punissant de trois à quinze ans d’emprisonnement toute « fausse information ». Commenter la guerre en Ukraine depuis la Russie est donc devenu impossible. Depuis le début de l’invasion, 150 journalistes russes ont fui vers l’Europe pour continuer à couvrir le conflit. Éric Zemmour était en meeting à Toulon ce week-end. L’occasion parfaite pour exhiber sa nouvelle recrue : Marion Maréchal-Le Pen. Sauf que l’info n’a pas fait la Une des chaînes d’info et pour cause : le candidat a déjà épuisé son temps de parole sur la plupart d’entre elles. Les autres ont préféré consacrer leur temps d’antenne à la situation en Ukraine. Le candidat Emmanuel Macron a fait son premier déplacement de campagne ce lundi, à son QG.